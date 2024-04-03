DEM Partililer sokağa çıktı! CHP'nin ortağı oyların diyetini istiyor

31 Mart'ta yapılan seçimler sonrası Türkiye, tercihlerini belirledi.Bu kapsamda da Van'la ilgili yeni bir karar alındı.Van Büyükşehir Belediyesi'nde, aldığı yüzde 55,48 oy oranıyla DEM Parti'den Abdullah Zeydan, seçimi önde bitirdi. Ancak Zeydan'ın memnu hakları, seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı ve Seçim Kurulu, mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesine hükmetti.Bu kararın ardından bazı DEM Partililer, sokağa çıktı.Van'da yaşanan olayların ardından bir grup DEM Pratili Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokağa çıktı.Sokağa çıkan grup, CHP'ye 'uyuma' diyerek slogan atmaya başlaı.Tencere tava çalarak sokakta yürüyen gru, 'CHP uyuma demokrasiye sahip çık' dedi.CHP kanadından dün, Zeydan'a haksızlık yapıldığı ve mazbatasının verilmesine dair açıklamalar gelmişti.Şehzadeler ilçesinde ise 31 Mart seçimlerini CHP kazandı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin Van'a heyet görevlendirdi.CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bir heyet görevlendirdi.Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'dan oluşuyor.