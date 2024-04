Yine Tiktok yine skandal! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayına devam etmişti: Bakanlık harekete geçti

TikTok sapkınlığı tüm dünyayı etkisi altına almışken bir biri ardına yapılan rezil yayınlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak TikTok'ta yaptığı canlı yayın sırasında çocuğuna şiddet uygulayan "Karagül" adlı kullanıcı Merve C.'nin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmiş görüntüler herkesi dehşete düşürmüştü. Canlı yayın açabilmek için oğlunu banyoya kilitleyen kadının bir başka yayında çocuğunun başından kanlar akmasına rağmen yayına devam etmesi de rezaletin bir başka boyutu oldu. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası gözaltına alınan Merve C, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sorumsuz annenin elinden alınan 3 çocuğu devlet koruması altına girdi.

