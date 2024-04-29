Elon Musk'tan kritik görüşme! Otonom sürüş için

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, üretim yaptığı Çin'de daha gelişmiş otomatik pilot teknolojileri için siyasi yetkililerle bir araya geldi.Ülkenin kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Musk, Pekin'de Çin Başbakanı Li Çiang ile görüştü.Başbakan Li, görüşmede, Çin'in büyük ölçekli pazarının yabancı firmalara daima açık olacağını belirterek, piyasaya daha fazla erişim ve daha iyi hizmet güvencesi sağlayacaklarını vurguladı.Li, Tesla'nın Şanghay'da kurduğu 'giga fabrika'nın ve ülkedeki satış başarısının Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin 'başarı örneği' olduğunun altını çizdi.Musk da görüşmede, Tesla'nın daha fazla kazan-kazan sonucu için Çin ile işbirliğini derinleştirmek üzere yeni adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti.Şirket kaynakları, Musk'ın görüşmede Tesla'nın otonom sürüş teknolojilerinin Çin'de kullanılabilmesi için izin talebinde bulunduğunu belirtiyor.Tesla, otonom sürüş yazılımlarının ilk kez 4 yıl önce yayınladığı güncellemeyle hizmete sunmuştu, ancak söz konusu teknolojiler, yasal düzenlemelerdeki farklılıklar nedeniyle Çin'de kullanılamıyor.Tesla'nın 2019'de üretime başlayan Şanghay'daki fabrikası, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda.Burada üretilen araçlar Çin dışında Asya Pasifik, Avrupa ve ABD'ye ihraç ediliyor.Şirket, yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen fabrikayı 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi de planlıyor.