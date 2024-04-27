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Beyaz Gazete
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Kilis'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı

Terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekleme: 27.04.2024 - 11:28 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve 1. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.M. Demirışık köyü yakınlarında yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.