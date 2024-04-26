İstanbul'u esir aldı: Göz gözü görmüyor

Meteoroloji'nın yayımladığı hava durumu tahminlerine göre, bugün 35 il için sarı kadlu uyarı yapılmıştı.Buna göre; İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.Yurdun bazı bölgelerinde etkisini sürdüren çöl tozunun cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor.Çöl tozunun atmosferdeki yaygınlığı dikkat çeken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, bu durumun solunum yolu hastalıklarına ve genel sağlık sorunlarına neden olabileceğini ve maske takılmasını gerektiğini söyledi.İSTANBUL'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORİstanbul'da da çöl tozu nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma yaşandı.