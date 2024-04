Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil: 10 yılın en çok yükselen ülkelerinden biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 'Yeşil dönüşümle ilgili yerli patentte 2013 yılında bizim sıralamamız 68 iken, 2023 yılında 30 basamak yükselerek 39'uncu sıraya yükseldi. Ve son 10 yılın en çok yükselen ülkelerinden biri olduk. Bu noktadaki hedefimiz ülkemizi daha yukarılara taşımak. Bu amaçla da bakanlığımız bünyesinde bir görev gücü kurduk ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızdaki bunun en önemli paydaşlarından biri Türk Patent ve Marka Kurumu' dedi.Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak katımıyla '26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü' programı düzenlendi. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Gününün bu yılki teması 'Fikri Mülkiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Yenilik ve yaratıcılıkla ortak geleceğimizi inşa etmek.' Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve Başkan Prof. Dr. Zeki Durak program öncesi Türk Patent ve Marka Kurumu Güneş Enerjisi Sistemi'nin açılışını gerçekleştirdi.Açılış konuşması yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, yeşil dönüşümü sağlayan teknolojilerinin geliştirmesi gerektiğini kaydederek, 'Bu noktada yeşil dönüşümle ilgili yerli patent sayılarındaki 45 kat artış aslında bu noktada da ülkemizin önemli çabalarının olduğunun göstergesi. Tabii tüm bu rakamlar ve ülkemizdeki inovasyonun genel çerçevesi resmi küresel inovasyon endeksi tarafından aslında bir şekilde takdir ediliyor. Tabii Türkiye bu noktada da önemli gelişmeler içerisinde. 2013 yılında bizim sıralamamız 68 iken, 2023 yılında 30 basamak yükselerek 39'uncu sıraya yükseldik. Ve son 10 yılın en çok yükselen ülkelerinden biri olduk. Tabii bu bizim için bulunduğumuz 39'uncu sıra yeterli değil. Bu noktadaki hedefimiz ülkemizi daha yukarılara taşımak. Bu amaçla da bakanlığımız bünyesinde bir görev gücü kurduk ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızdaki bunun en önemli paydaşlarından biri Türk Patent ve Marka Kurumu' dedi.Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, geçtiğimiz 10 yılda Türk Patent ve Marka Kurumu'nun fikri mülkiyet öğretimi ve beceri geliştirmede en güçlü lokomotiflerden biri haline geldiğini belirterek, şunları söyledi: 'Türkiye'nin çevredeki küresel sorunların çözümünde uluslararası üstlendiği roller bulunmakta. Sürdürülebilir bir dünya için standartlaşmış ürünlerin yanı sıra yayılımı yine bilişim teknolojileri, ulusal ve bölgesel sınırların ötesine geçen girişimlere ihtiyaç duyuyoruz. Tabii Türk Patent bu noktada bulunduğu yer itibariyle dünya sıralamalarında çok iyi bir noktada ama tabii hedefimiz bizim her alanda ilk 3'te olmalıdır. Bu alanda da inşallah bu hedefimize ulaşmayı başaracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 12'nci kalkınma planında ortaya konulan vizyon doğrultusunda bu alandaki ticarileşme potansiyeli yüksek patentlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu noktada uluslararası etkinliklere katılıyoruz ve buralarda girişimcilerimizin hem kendilerini hem fikri haklarını pazarlamasına ve bunları ticari değere dönüştürmesine destek oluyoruz. Fikri mülkiyet profesyoneli ve Avrupa patent vekili sayılarımızı da arttırmaya devam ediyoruz. Ülkemizin yıllık 254 milyar dolara ulaşan ihracatının çok önemli bir kısmı 240 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşuyor. Tabii bu da imalat sanayimizin, kalkınmamızın lokomotifi. 21 yılda sayıları 2'den 102'ye yükselen teknoloji gelişme bölgeleri. Yine desteklediğimiz 1295 AR-GE merkezi, 325 tasarım merkezi ülkemizdeki teknoloji seviyesini yüksek üretim kapasitesini inşa ettik. Tabii bu yatırımlar neticesinde de son 5 yılda imalat sanayinde yüksek teknoloji üretimimiz yüzde 60'a varan oranda önemli ölçüde büyüdü.'Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, konuşmasında, Türkiye'de fikri mülkiyet alanındaki farkındalığın her geçen gün arttığını söyleyerek, 'Ülkemiz son yıllarda fikri mülkiyet alanında güzel ilerlemeler kaydetti. Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye'de sınai mülkiyet haklarına ilişkin tescil faaliyetleri gerçekleştirerek, ülkemizin fikri ürün havuzunu büyütmektedir. Milli teknoloji hamlesinde fikri mülkiyet haklarının korunması, kullanımı ve ticarileşmesi kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, Ar-Ge yatırımlarının teşvik edilmesi, teknoloji transferi ve rekabet gücünün artırılması önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın öncülüğünde bu hedeflere doğru yürüyoruz. Nitekim, Küresel İnovasyon Endeksine göre, Japonya ve Amerika gibi ülkelerin Ar-Ge harcamalarında düşüş yaşanırken, ülkemizin Ar-Ge harcamalarında yüzde 10 yükselişle Kore Cumhuriyetinden sonra ikinci sırada yer alması gurur verici bir gelişmedir. Yine orta ekonomi grubunda son 10 yılda en hızlı yükselişe geçen ülkelerden biri olarak, Türkiye, 2013'te ilk 70 içerisinde yer alırken; 2023'te ilk 40 arasına girmeyi başarmıştır. Dünya sıralamasına baktığımızda, WIPO'nun yayınladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre Türkiye, yerli patent başvuru sıralamasında dünyada 12'nci sırada, yerli marka başvurusu sınıf sayısında dünyada 4'üncü, Avrupa'da 1'inci sırada, yerli tasarım başvuru sayısına göre ise dünyada 2'nci, Avrupa'da 1'inci sırada yer almaktadır' dedi.Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verilerine göre yeşil dönüşümle ilgili 2003 yılında 21 olan yerli patent başvuru sayısının, 2023 yılında 45 kat artarak 948'e yükseldiğini ifade eden Başkan Durak, 'Türk Patent ve Marka Kurumu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 Yılı Programında 'Yeşil dönüşüm alanında geliştirilecek yerli ve milli teknolojilerin uluslararası düzeyde etkin korunması ve ticarileşmesi sağlanması' hedefi doğrultusunda, yeşil dönüşüm alanında faaliyet gösteren girişimlerin fikri mülkiyet yönetim kapasitelerini artırılması için çalışmalar yürütmeyi planlamaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre yeşil dönüşümle ilgili 2003 yılında 21 olan yerli patent başvuru sayısı, 2023 yılında 45 kat artarak, 948'e yükselmiştir. Yerli patent tescil sayısı ise yaklaşık 94 kat artarak 2003 yılında 2'den 187'ye yükselmiştir. Son 20 yılda yeşil dönüşüm alanında toplam yerli patent başvuru sayısı 10 bin 875, yerli patent tescil sayısı ise, 2 bin 465 olarak gerçekleşmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu, bugün Sayın Bakan Yardımcımızla birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz enerji ihtiyacımızın yüzde 35'ini güneş enerjisinden elde etmemizi sağlayan 500 kilowattlık (KW) güneş enerjisi santraliyle, benimsemiş olduğumuz kağıtsız ofis vizyonuyla yeşil dönüşümün fikri mülkiyet alt yapısını desteklediği gibi yeşil dönüşümü uygulayan da bir kurumdur. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu vizyonu devam ettireceğiz' diye konuştu.