Otomattan aldığı kahve neredeyse kör ediyordu! Meğer kahvenin içinde onlarca...

21 yaşındaki havayolu çalışanı, sıcak içeceği Son Sant Joan havaalanındaki bir otomattan satın almış, daha sonra bardağın yarısında fincanın içindeki 'küçük antenleri ve kanatları' fark etmişti.Hastane yatağında konuşan kadın, kahvesini normal bir şekilde içtiğini hatırladığını ancak sadece 10 dakika sonra kendini kötü hissetmeye başladığını söyledi. İçeceğin tadının tuhaf olduğunu fark etti ve daha yakından incelediğinde, bardağın etrafında bir sürü kanatlı böceğin gezdiğini fark etti.İçeceğin dehşet verici görüntüsünde, yarı boş bardağın kenarlarına yapışan ve kahverengi sıvının içinde boğulan minik böcekler görülüyor. Şok içinde lavaboya koştuktan sonra, yanındaki arkadaşına dönüp hiçbir şey göremediğini söylediği o korkunç anı anlattı.Durumu, anafilaktik şok yaşamaya başlayana kadar kötüleşmeye devam etti; yüzü ve boğazı, nefes almakta zorlanacağı noktaya kadar şişmişti. Bilincini kaybetmeden bir kliniğe götürülmeden önce kendisine havaalanı sağlık hizmetleri tarafından kendisine adrenalin ve farklı ilaçlar verildi.'Yoğun bakım ünitesine geldiğimde arkadaşıma 'Hayatını kaybetmediği için şükredin' dediler' dedi.Yoğun bakımda 36 saat geçiren kadın, dün şunları söyledikten sonra taburcu edildi: 'Kendimi o tüplerle yalnız gördüğüm anlar çok kötüydü'. Ayrıca sinekleri gördüğünde yaptığı ilk şeyin kahve şirketini aramak olduğunu da anlattı.'Bana cep telefonumu getirmemi ve 50 senti iade edeceklerini söylediler' dedi. 'Başkasının başına gelmeyecek şekilde iyi niyetle yaptım, parayı istemediğimi, sadece bir şeyler yapmalarını istediğimi söyledim.'Ailesi ise şikayette bulunduğunu bildirdi.Aile, şu anda kapatılmış olan makinenin bakımının havaalanı personeli tarafından açıkça yetersiz yapıldığını ekledi. Kadın, yaşadığı duruma benzer bir durumun tekrarlanmaması için tamamen iyileşince şikayetine devam etmek istediğini açıkladı.