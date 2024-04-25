Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle yeni dönem! Türkiye ve Irak arasında su kardeşiliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Irak ziyaretinde 'su' konusunda da yeni bir dönem başladı. Türkiye bir taraftan Fırat ve Dicle nehirleri üzerinden Irak'a gereksinimi olan suyu sağlarken diğer taraftan da barajlar, göletler ve sulama kanalları ile suyun tasarruflu kullanımı konusunda Bağdat yönetimine destek verecek.Irak'ta, nehir sularının yüzde 75'i sulamada kullanılıyor. Anlaşma ile Türkiye, baraj, gölet sulama tesisleri, modern sulama yöntemleri, atık su tesisleri, dere sularının ıslahı alanlarında projeler hazırlayacak. Bu tür tesislerin yapımı Türk ve Irak firmaları tarafından ortaklaşa yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaretinde heyette Irak Özel Temsilciliğini yapan eski Bakan Veysel Eroğlu da yer aldı. Irak ile Türkiye arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Zaptı imzalandı. Bu mutabakatın arkasında Türkiye ile Irak arasında yaklaşık 6 yıldır devam eden kapsamlı bir çalışma bulunuyor.2018'de Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Eroğlu defalarca bu ülkeye gidip incelemelerde bulundu, yetkililer ile görüştü. 50 kişilik bir ekip ile birlikte Irak için 'Su Eylem Planı' hazırladı. Bu süreçte Türkiye'nin, 'baraj kapaklarını kapatıp Irak'a su vermediği' yönündeki bazı çevreler tarafından oluşturulmak istenen olumsuz algı da kırıldı. Erdoğan'ın, 'Suyu, iki ülke için kalkınmanın lokomotifi olarak kullanmak istiyoruz.Hakça adil şekilde dağıtacağız' mesajı bu noktada etkili oldu. Irak'a 'Elimizde bir vana yok ki istediğimiz zaman suyu keselim. Biz suyun sürekli olarak verilmesini sağlıyoruz. Türkiye'deki barajlar olmasa kurak dönemlerde Irak büyük sıkıntı çeker' denildi. Hatta yıllık yağışın en düşük seviyeye düştüğü aylarda bile barajlardaki rezervlerden Irak'a su verilmeye devam edildi.Önümüzdeki dönemde merkezi Bağdat'ta olan Su Kaynakları Araştırma Merkezi de kurulması planlanıyor. Son ziyaret sırasında Türkiye, 'Merkez kurulana kadar somut projelerle ilerleyelim. Amara ve Basra'da büyük sulamalar var. Baraj ve göletler var. Sulama sistemlerinin yenilenmesine başlansın' mesajını verdi.