Hamas lideri Haniye'den televizyon programında açıklama: Erdoğan'ın duruşu bizi onurlandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.Dünyanın yakından takip ettiği bu kritik görüşmenin ardından Hamas lideri Haniye ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj, 7 Ekim'den sonra Haniye'nin dünyada verdiği ilk röportaj olarak kayıtlara geçti.Sayın Erdoğan ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını konuştuk. İsrail'in barıl görüşmelerini baltaladığını ele aldık. Erdoğan'ın dik duruşu bizi onurlandırdı. TBMM'de yaptığı konuşmasında Hamas'ın 'Kuva-yi Milliye' olduğunu söylemesi bizim için çok büyük bir onurdur. Filistin halkı da bunu mutlulukla karşıladı. Biz direnen bir milletiz.Geçmişte de şu anda da Türk politikasında Gazze'nin çok özel bir yeri var. Bunun farkındayız. Siyonist işgalciler hem Filistin halkını öldürmek istiyor hem de halkın hakkını göz önünde bulundurmak istemiyor. Dünyadaki ülkelerin Filistin halkına olan desteği anlamamaya çalışıyor. Özellikle Türkiye gibi bölgesel önemi olan bir ülkenin Filistin halkına olan desteğini anlamak istemiyor. Filistin halkının emellerini isteklerini hürriyetini Türk halkı anlıyor. Şunu da görüyoruz ki sadece Türkiye halkı değil dünya halkları da Filistin'e destek olmaya çalışıyor ve bu Siyonist aymazlık bu Siyonist kabadayılık ise bunu anlamak istemiyor. İsrail ABD desteğiyle katliam yapıyor.Biz Sayın Erdoğan'dan bugün de dinledik; kısıtlamayla ilgili kararların alındığını biliyoruz ve bu kısıtlama kararlarının İsrail'e olan ticaretin büyük bölümünü etkilediğini de biliyoruz. Bu doğru yönde atılmış adımdır. Bunun, işgalcinin katilin ve katil ordusunun durdurulması yönünde atılmış çok güçlü bir adım olduğunun farkındayız. Refah'a karşı çok yakında bir harekat yapmayı planlıyorlar.Biz Filistin halkına olan işgal, öldürme, yıldırma ve katliamların durdurulmasını istiyoruz. Bir şartımız vardı bütün mülteciler geri dönecek ve İsrail Gazze'den tamamen çekilecek. İsrailliler onlarca kere konuşmamıza rağmen herhangi bir şekilde ateşkese yanaşmadı. İsrail, kendi rehinelerini istiyor ve sonra tekrardan savaşa devam etmek istiyor. Çünkü İsrail ordusunun işgalini kanunlaştırmak istiyorlar. Refah'ta bu yüzden beyaz bayrak kaldırmayız. Direnişimiz güçlü olacak ve bunu görecekler. İsrail ateşkesin oluşmasını durduran tek güçtür ve ABD maalesef İsrail'in her dediğini koşulsuz kabul etmektedir. Aynı anda bütün taleplerimize evet denildiği zaman bizde ateşkesten yana olacağız.