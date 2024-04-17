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Beyaz Gazete
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Kırıkkale'de virajı alamayan kamyonet takla attı: 3 yaralı

Kırıkkale'de virajı alamayan kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 17.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Kırıkkale'de virajı alamayan kamyonet takla attı: 3 yaralıKırıkkale'de virajı alamayan kamyonet kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi.

TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak yol kenarına devrildi.

Kırıkkale'de virajı alamayan kamyonet takla attı: 3 yaralı

3 YARALI

Kazada kamyonet kullanılamaz hale gelirken, sürücü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de virajı alamayan kamyonet takla attı: 3 yaralı

Tedavi altına alınan üç yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.