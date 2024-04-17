İstanbul merkezli 5 ilde 'SİBERGÖZ-31' operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde kamu görevlisi kisvesi altında kendilerini tanıtarak, vatandaşların hesaplarındaki paraları üçüncü şahıslar adına açılan hesaplara aktardıkları ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddiasıyla gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-31" operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-31" operasyonlarında şüphelilerin; Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızı ikna ettikleri, Vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları, Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 Milyon 600 bin TL'lik haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.