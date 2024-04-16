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İstanbul'da korkunç kaza! 5 araç birbirine girdi

İstanbul Bağcılar'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 16.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korkunç kaza! 5 araç birbirine girdiİstanbul'un Bağcılar ilçesi Batışehir yolunda bu sabah 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti. Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

İstanbul'da korkunç kaza! 5 araç birbirine girdi