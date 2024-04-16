İstanbul'da korkunç kaza! 5 araç birbirine girdi

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Batışehir yolunda bu sabah 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti. Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.