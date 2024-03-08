Kentsel dönüşüm hızlanacak! Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?

Hükümetin başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği tam gaz sürüyor. Dönüşümün hızlanabilmesi için Yarısı Bizden, Yerinde Dönüşüm kampanyalarının yanı sıra kira yardımı, faiz destekli kredi, harçlardan muafiyet gibi birçok destek de sağlanıyor.Bu desteklere bir yenisi daha eklendi. Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma ile 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında 2.5 milyon lira kredi sağlanacak.Projenin detaylarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Dünya Bankası ile imzaladığımız ilk etapta 330 milyon euroluk bir anlaşmayı hayata geçiriyor;İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan projeyi başlatıyoruz.Amacımız, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek. 5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir'dir' dedi.İzmir'de 6 ve 7 üzerinde şiddette deprem üretebilecek 20'den fazla fay hattı bulunduğunu vurgulayan Özhaseki, kentteki 36 bin binanın acilen dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.Bu 5 şehirde riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliğinin esas olacağını ifade eden Özhaseki, 'Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve işyeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunacağız.Projeyle 5 ilimizin dönüşümünde büyük bir adım atmış olacağız. Hedefimiz, İzmir'i, İstanbul'u ve tüm Türkiye'yi, başta iklim değişikliği olmak üzere deprem, sel ve heyelan gibi bütün afetlere karşı dayanıklı hale getirmektir' diye konuştu.Pilot olarak İzmir'in seçildiği projede İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'daki riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak.Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve işyeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunulacak.Proje kapsamında 2.5 milyon liraya varan kredi desteği aylık yüzde 0.69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek.Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi sağlanacak.Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.5, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi uygulanacak.Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak. Özhaseki, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden 18 ilin etkilendiğini hatırlatarak, 'Nihayetinde çok şükür yaraları sarıyoruz artık.390 bin civarında konutun hak sahibi var karşımıza gelebilecek olan. Şu anda 300 binden fazla konutun yapım işi sıraya girdi, hızla devam ediyor' diye konuştu.2.5 milyon TL'ye varan kredi desteği verilecek.Kredi, aylık yüzde 0.69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek.Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi sağlanacak.Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi uygulanacak.Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.