Bu da oldu: İBB'ye bağlı cenaze aracı yolda kaldı!

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bozulan itfaiye araçlarına bu kez cenaze arabaları da dahil oldu. İBB'ye bağlı bir cenaze arabasının yolda kaldığı görüldü.

İstanbul'da belediye yönetimi 5 yıldır, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nda.İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana İstanbul'da ulaşım sorunları yaşanmaya başlandı.Bakımsızlıktan arızalanan metro, metrobüs ve asansörlere geçtiğimiz günlerde de itfaiye araçları dahil oldu. Yolda kalan itfaiye aracına bu kez cenaze taşıyan, cenaze arabası da eklendi.İBB'ye bağlı cenaze arabası trafiğin yoğun olduğu bir bölgede yolda kaldı. Cenaze taşıyan aracın yolda kalmasını ise bölgedeki diğer sürücüler kaydetti.Araçtan inen şahsın cenazenin başında beklediği ancak yine yardıma herhangi bir İBB aracının gelmediği görüldü.