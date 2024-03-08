Ankara’da uyuşturucu operasyonu... 19 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün zehir tacirlerine yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan narkotik ekipleri, takibe aldığı aracı durdurarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin, araç ve şüphelilere ait ikamette gerçekleştirilen aramalarda 19 bin 920 adet ecstacy hap, 701 gram kokain, 28 gram esrar ele geçirildi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; İstanbul'dan Ankara'ya bir araçla uyuşturucu madde getireceği yönünde tespit edildi.ADIM ADIM TAKİPNarkotik ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli araç, Çankaya ilçesi Kızılay mahallesinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan şüpheli 2 şüpheli yakalanırken, araçta narkotik arama köpeği ile arama gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, şüphelilere aite Sincan ilçesinde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.19 BİN ECSTACY ELE GEÇİRİLDİAraç ve ikamette gerçekleştirlen aramalarda; 19 bin 920 adet ecstacy hap, 701 gram kokain, 28 gram esrar, 22 adet captagon hap, 71 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet para sayma makinesi ve 51 bin 400 Türk lirası ele geçirildi.2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIUyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.