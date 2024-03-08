Ali Yerlikaya duyurdu! MAHZEN-6 operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergileniyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyon hakkında bilgi verdi.Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-6' operasyonunda elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.Bakan Yerlikaya şu paylaşımda bulundu:'Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.''Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz- Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi.'Ele geçirilenlerOperasyonlar sonucu:- Ruhsatsız tabancalar,- Pompalı tüfek ve av tüfekleri- Çok miktarda uyuşturucu madde ile- Çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle