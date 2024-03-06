Meta resmen duyurdu: İşte Instagram'a gelecek 5 yeni özellik

ABD merkezli teknoloji devi Meta, bünyesinde bulunan sosyal medya uygulaması Instagram'a yeni özellikler ekliyor.Bu özelliklerin içerisinde, mesaj düzenleme ve okundu bilgisini kapatıp açabilme seçenekleri de var.Yeni özelliklerden büyük bir kısmı, uygulamanın son güncellemesinde kullanıma sunuldu. Gelin hep birlikte bu özellikleri inceleyelim.Bu özelliğe göre kullanıcılar bir mesajı gönderdikten sonra 15 dakika içerisinde düzenleyebilecek.Özellik, bir mesajdaki yazım hatasını düzeltmek veya benzeri nedenlerle mesajı düzenlemek için kullanılacak.Instagram'da bir mesajı düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz mesaja basılı tutun ve 'Düzenle' seçeneğini seçin.Bu özellik sayesinde, kullanıcılar diledikleri sohbeti üç adete kadar mesaj kutusunun en başına sabitleyebilecek.Bir sohbeti sabitlemek için, sabitlemek istediğiniz sohbete basılı tutun veya sohbeti sola kaydırın ve 'Sabitle' seçeneğini seçin.Instagram'da birine mesaj gönderdiğinizde ve o kişi mesajı okuduğunda, uygulama size mesajın altında diğer kişinin mesajı okuduğunu belirten bir not gösteriyor.Bu çok kullanışlı bir özellik olsa da, bazı insanlar başkalarının mesajları okuduklarını bilmelerini istemezler.Okundu bilgisini tüm sohbetler veya seçili sohbetler için kapatabilirsiniz. Tüm mesajlarda kapatmak için Ayarlar ' Mesajlar ve hikaye yanıtları ' Okundu bilgisini göster seçeneğine gidin ve özelliği kapatın.Meta şimdi platforma Aşk, Lolipop ve Avatar: Son Hava Bükücü gibi çok sayıda yeni sohbet teması ekliyor.Meta, bu özellikleri her platform (Android ve iOS) için uygulamanın en son sürümleriyle birlikte sunmaya başladı. Bu nedenle, uygulamayı en son sürüme güncellediğinizden emin olun.Artık kolay erişim için favori çıkartmalarınızı DM'lere kaydedebilirsiniz. Kaydetmek istediğiniz çıkartmayı basılı tutun; bir dahaki sefere çıkartmalara gittiğinizde bunları en üstte bulacaksınız.