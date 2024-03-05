Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...



Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.



Uyuşturucu madde ele geçirildi



Bu kapsamda yapılan aramalarda, 44,4 gram afyon sakızı, 181 uyuşturucu hap, 5 kilo 245,1 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 161,96 gram esrar ele geçirildi.



4 zanlı tutuklandı



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B., S.L., A.A. ile R.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.