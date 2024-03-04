Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e: CHP'nin en çapsız başkanı

Türkiye'de siyasetin kalbi, yerel seçim gündemiyle atıyor.Siyasi parti liderleri, yaptıkları mitinglerle ve konuşmalarla gündemi daha da hareketlendiriyor.Bu isimlerden birisi de Özgür Özel...CHP'nin başına geçen ve Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde çalışmalarını sürdüren Özel, bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı.Özel, 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz.' dedi.Ancak şu sıralar İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.Bunun üzerine konuşan Yılmaz Özdil, Özgür Özel için, 'Çapsız' dedi.Özdil'in devam eden açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;'Özel hem askerliğini bedelli yapanlar bize oy vermesin diyor hem de askerliğini bedelli yapmış adaya oy istiyor'Özgür Özel... Gerçekten CHP tarihinin en çapsız başkanı. Çıktı Manisa miting kürsüsüne, 'Türkiye'yi sevenlerde oy istiyoruz. Bedelliye kaçanlardan değil' dedi.Halbuki bu Özgür Özel şahsi avukatını Çankaya Belediye Başkan adayı yapmıştı. O adayın bile askerliğini bedelli yaptığı ortaya çıktı. Özgür Özel hem askerliğini bedelli yapanlar bize oy vermesin diyor hem de askerliğini bedelli yapmış adaya oy istiyor.'Ne kadar az konuşursa ne kadar az görünürse o kadar iyi'Çıktı sonra düzeltmeye çalıştı, dilim sürçtü falan dedi ama... Akım derken b....m demiş oluyor. Bana sorarsanız elbette CHP'nin bileceği iştir ama Özgür Özel'i konuşturmayın kardeşim. Ne kadar az konuşursa ne kadar az görünürse o kadar iyi. Özgür Özel konuşuyor Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın falan yüreği ağzına geliyor. Acaba yine ne diyecek diye.Özgür Özel seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılacak. Partiye faydası yok. Bari seçime kadar daha fazla zarar vermesin. Ben bir CHP seçmeni olarak uyarıyorum. Ne kadar az görünürse o kadar iyi.