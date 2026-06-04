DJ Mahmut Orhan Köyünde Konser Verdi! Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Ünlü DJ Mahmut Orhan, bayramda gittiği memleketinde büyük bir sürprize imza attı. Mahmut Orhan'ın gencinden yaşlısına kadar herkesi eğlendirdiği o anlar da sosyal medyada gündem oldu. Köyüne Rus sevgilisi Daria Iakubchik de katıldı.Dünyaca ünlü Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, bayram tatilini ailesiyle geçirdi. Elektronik müzik sahnesindeki başarılı kariyeriyle adından söz ettiren sanatçı, bu kez sahne performansıyla değil, yaptığı samimi aile paylaşımıyla gündeme geldi.Bayramda ailesinin yanına giden Mahmut Orhan, sosyal medya hesabından tüm aile bireylerinin yer aldığı bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sanatçının paylaşımına eklediği 'İyi bayramlar' notu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldıFotoğrafta en çok dikkat çeken detay ise bayram sofrası oldu. Geleneksel bayram lezzetlerinin yer aldığı sofrada baklava ve kadayıf tepsileri öne çıktı. Takipçileri, ünlü DJ'in yoğun konser maratonuna rağmen bayram geleneklerini sürdürmesini takdir etti.Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Mahmut Orhan'ın sade ve doğal aile karesi, sosyal medyada 'Bizden biri' yorumlarını da beraberinde getirdi. Ünlü sanatçının paylaşımı, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan karelerden biri olarak öne çıktı.