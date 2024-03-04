Altın fiyatlarında güçlenme devam ediyor

Altının ons fiyatı, 2 ayın en yükse seviyelerinde hareket ederken; gram altın tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın 2131 liradan işlem görürken, çeyrek altın da bugün 3 bin 435 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 ayın en yüksek seviyesinde hareket ederken; makroekonmik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajlar takip edilecek.Ons altın, 2086 dolara kadar yükselirken; saat 08.57 itibarıyla yüzde 0,07 düşüşle 2081 dolarda işlem gördü.Gram altın fiyatı ise, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi rekor seviyesini 2131 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,06 primle 2102 liradan işlem görüyor.Kapalıçarşı'da gram altın 2154 liradan alınırken 2169 liradan satılıyor.Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:Çeyrek altın 3.436,09 liraGram altın 2.170,28 liraYarım altın 6.872,18 liraGremse altın 35.861,00 liradan el değiştiriyor.Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri süren kademeli yükseliş trendine devam ederken haftanın ilk işlem gününde 31,35 ile zirvede güne başladı.