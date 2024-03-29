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Yunanistan'da şiddetli deprem! Beşik gibi sallandı

Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'da şiddetli deprem! Beşik gibi sallandı
Ekleme: 29.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da şiddetli deprem! Beşik gibi sallandı
Bu sabah saatlerinde komşu ülkelerde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bulgaristan'da yaşanan depremi açıkladı.

Saat 09.38'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. 6 büyüklüğündeki deprem geniş alanda hissedildi Ardından sallanan bir ülke de Yunanistan oldu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ülkenin güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntı bölgede geniş bir alanda hissedildi.

Yunanistan'da şiddetli deprem! Beşik gibi sallandı