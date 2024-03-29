Yunanistan'da şiddetli deprem! Beşik gibi sallandı

Bu sabah saatlerinde komşu ülkelerde deprem yaşandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bulgaristan'da yaşanan depremi açıkladı.Saat 09.38'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. 6 büyüklüğündeki deprem geniş alanda hissedildi Ardından sallanan bir ülke de Yunanistan oldu.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ülkenin güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntı bölgede geniş bir alanda hissedildi.