Yunanistan'da şiddetli deprem! Beşik gibi sallandı
Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bu sabah saatlerinde komşu ülkelerde deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bulgaristan'da yaşanan depremi açıkladı.
Saat 09.38'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. 6 büyüklüğündeki deprem geniş alanda hissedildi Ardından sallanan bir ülke de Yunanistan oldu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ülkenin güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntı bölgede geniş bir alanda hissedildi.