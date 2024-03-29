YÖK açıkladı! Doğrudan denklik verilecek

YÖK, "Dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan üniversiteden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek" açıklamasında bulundu . Ayrıca, ilk bin sıralamasında yer alan üniversitelerden mezun olanlarda YKS'ye girme şartı da olmayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye imza attı.Düzenlemeye göre; sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de olanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı olmayacak.İlk bin dışındaki üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var.