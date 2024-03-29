Ülkü Ocakları'ndan Mansur Yavaş'a: Yavaş yavaş DEM'lenen ihanet

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 'Mansur Yavaş, Ankara'ya hiçbir hizmeti ve hayrı dokunmayan, terör örgütlerinin elinde oyuncak olmuş, iradesini bölücü oylar için ipotek vermiş, çapsız, siyasi mankurttan başka biri değildir.' dedi.31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin Türkiye'nin milli varlığı ve istikbali için hayati önemde, stratejik bir seçim olduğunu vurgulayan Yıldırım, ' Yeminli Türk ve Türkiye düşmanlarının yer aldığı ve adına 'kent uzlaşısı' denilen karanlık oluşumun sinsi bir şekilde belediyelere sızma girişimine şahit oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinizin helal hazinesini; terör örgütü PKK'ya aktaran siyasetçi görünümlü bölücü teröristlerin; vatan, millet, din ve devlet düşmanlarının 'kent uzlaşısı' adı altında kanser hücresi gibi belediyelerimize sızmaya çalıştıklarını görmekteyiz' diye konuştu.Kendisini; milliyetçi, vatan sevdalısı gibi pazarlayanların, bölücülerin kullanışlı bir aparatı olduğu ifadelerini kullanan Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım, 'İhanetin değirmenine su taşıyan 'Kent Uzlaşısı' ürünü olan bu kişilerin kutsal davamızla, ülkümüzle ve Türk milliyetçiliğiyle zerre kadar alakası yoktur, olamaz da! '40 yıllık geçmişimi geride bıraktım' diyerek kendini Kandil'in uzlaşıcısı pozisyonuna düşürmüş, CHP'ye pazarlayan, DEM'cilerle omuz omuza yürüyen, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan'dan 'Apo Bey' diye bahseden, maneviyatsız kişilik Mansur Yavaş ve onun beslemelerinden de asla 'Türk Milliyetçisi' olmaz olamaz!' şeklinde konuştu.'Bölücülerin oylarıyla seçildikten sonra Ankara'daki 5 yılını hizmetsiz, projesiz tamamlayan Mansur Yavaş olsa olsa Birleşik Krallığın dostu 'Yoldaş Mansur' olur. Ankara'da avukat kimliği altında akçeli işler kovalayan, sahte senet, vergi kaçırma, kaset satma, tehdit, şantaj işlerine adı karışan, belediye başkanlığı döneminde adı rüşvet skandalıyla anılan Mansur Yavaş'ın Londra'da görüştüğü siyasilerin genelde terör örgütü PKK'ya destek veren Unmesh Desai, Jeremy Corbyn gibi kişiler olması ve Chatham House'da kurgulanması aslında onun küresel çetenin bir uşağı ve piyonu olduğunun en büyük kanıtıdır ve göstergesidir!Yıllardır alçakça süren CHP-PKK ilişkisine zerre itirazı olmayan hatta 'Yerel özerklik şartını getireceğim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından terör örgütü PKK'nın en büyük talebi olan 'Belediyelerde mali özerklikten yanayım. Yerel yönetimler özerkliğini öncelikle mali özerklik yaparak belirlersiniz' diyen Mansur Yavaş'tan başkası değildir! Mansur Yavaş, Ankara'ya hiçbir hizmeti ve hayrı dokunmayan, terör örgütlerinin elinde oyuncak olmuş, iradesini bölücü oylar için ipotek vermiş, çapsız, siyasi mankurttan başka biri değildir. Hal böyle iken Mansur Yavaş gibi birine milliyetçi ve vatanperver yakıştırması yapmak, Türk Milleti ve Devletine hakarettir! Milliyetçi Ülkücü Hareketin Ankara'daki adayı bellidir; çalışkan, üretken ve saygın bir kişi olan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok'tur!'