Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesine sarkıntılık eden genci varilde yaktı!

İstanbul'da, yanan iş yerinde elleri arkadan bağlanmış şekilde cesedi bulunan 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar'ın cinayeti ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında katil zanlısı Batın D.'nin annesi Hasret D. ve bir kişi daha gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheli Batın D.'nin ifadesinde maktulün, annesine sarkıntılık yaptığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Soruşturmanın ardından 3 kişi adliyeye gönderildi. Detaylar kan dondurdu...

İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan Merkez Mahallesi'nde, 27 Mart günü saat 10.00 sıralarında hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürmüş ve yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset bulunmuştu.Elleri arkadan bağlanmış ve bıçakla öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Bayraktar'ın cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.Olaydan sonra harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.Yapılan çalışmada, Bayraktar'ın cesedi bulunduğu işyerini işlettiği belirlenen 22 yaşındaki Batın D. , gözaltına alındı.Gözaltına alına Batın D'nin alınan ifadesinde, işyerine gelen Mustafa Bayraktar'ın annesine sarkıntılık yaptığını iddia ederek cinayeti bu nedenden işlediğini iddia etti.Katil zanlısı, Bayraktar'ı bıçakladıktan sonra cesedi varile koyarak iş yerini ateşe verdiğini anlattı.İfadenin ardından polis ekipleri, kendisine sarkıntılık yapıldığı iddia edilen anne Hasret D.'yi de gözaltına aldı.Olayla ilgili yapılan güvenlik kamera çalışmalarında, Mustafa Bayraktar'ın bir araçla işyerine geldiği belirlendi.İncelemede Bayraktar'ın kullandığı aracın Emircan K. Adlı kişiye ait olduğu belirlendi.Emircan K.'da gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi...