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Silahlarla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah ticareti yapan bir kişiyi silahlarla yakaladı. 17 ruhsatsız tabanca, 28 şarjör, iki AK-47 şarjörü, bir namlu ve üç mermi ele geçirildi.

Ekleme: 29.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Silahlarla suçüstü yakaladılar
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir iş yerine yasa dışı silah ticareti operasyonu düzenledi. Silah satışı yaptığı tespit edilen H.B. (29) yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; farklı markalarda 17 ruhsatsız tabanca, 28 şarjör, iki AK-47 şarjörü, bir namlu ve üç mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen H.B. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.