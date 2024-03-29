Silahlarla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah ticareti yapan bir kişiyi silahlarla yakaladı. 17 ruhsatsız tabanca, 28 şarjör, iki AK-47 şarjörü, bir namlu ve üç mermi ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir iş yerine yasa dışı silah ticareti operasyonu düzenledi. Silah satışı yaptığı tespit edilen H.B. (29) yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; farklı markalarda 17 ruhsatsız tabanca, 28 şarjör, iki AK-47 şarjörü, bir namlu ve üç mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen H.B. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.