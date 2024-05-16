Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Eskişehir ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların, Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile Perşembe günü beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güneyi ve batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE °C, 23°CParçalı bulutlu, güneyi akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 20°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde, zamanla bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 22°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluUŞAK °C, 23°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de akşam saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluHATAY °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu,YOZGAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 22°CParçalı bulutluSİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışıKARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışıMALATYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve zamanla çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluSİİRT °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu