Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Bölge bölge hava durumuParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 23°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 24°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 20°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 25°CParçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı bulutluMANİSA °C, 26°CParçalı bulutluParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 27°CParçalı bulutluANTALYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CParçalı ve yer yer çok bulutluMERSİN °C, 27°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı bulutluKONYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 25°CParçalı bulutluSİNOP °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıSAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıTOKAT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 14°CParçalı bulutluKARS °C, 15°CParçalı bulutluMALATYA °C, 17°CParçalı bulutluVAN °C, 10°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 20°CParçalı bulutluSİİRT °C, 19°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 22°CParçalı bulutlu