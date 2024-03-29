  • USD: 32,26 - 32,32
  • EURO: 34,82 - 34,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Küçükçekmece'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü

Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Ekleme: 29.03.2024 - 08:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 08:49 / Editör: Ozge Selin
Küçükçekmece'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan göründüMehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı fabrikasında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Küçükçekmece'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü