Küçükçekmece'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü

Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı fabrikasında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.