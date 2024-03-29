Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 67 bin TL değerinde ürüne el konuldu

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon 67 bin TL olan 111 adet gümrük kaçağı ve çok sayıda teknolojik ürün ele geçirildi.

Ekipler, yurt genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.Bu kez operasyonun adresi Gaziantep olduGaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik Şehitkâmil ilçesinde 1 şahsa ait araçta ve Şahinbey ilçesinde 1 şahsa ait iş yerinde operasyon düzenlendi.Operasyonda piyasa değeri 2 milyon 67 bin TL olan, 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 287 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar, 5 adet gümrük kaçağı kol saati, 7 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.