Gaziantep’te gizemli olay: Cesedi yol kenarında bulundu!

Gaziantep'te yol kenarında bir kişinin hareketsiz yatan görenler hemen polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler kan donduran manzara ile karşılaştı! Olayla ilgili inceleme başlatıldı…

Kan donduran olay Gaziantep'in Gaziantep-Nizip kara yolunun 11'inci kilometresinde yaşandı.Yol kenarında hareketsiz yatan kadını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede kadının tabancayla öldürüldüğü anlaşıldı.Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Jandarma, kadının kimlik tespiti ile kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.