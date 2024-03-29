  • USD: 32,26 - 32,32
  • EURO: 34,82 - 34,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziantep’te gizemli olay: Cesedi yol kenarında bulundu!

Gaziantep'te yol kenarında bir kişinin hareketsiz yatan görenler hemen polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler kan donduran manzara ile karşılaştı! Olayla ilgili inceleme başlatıldı…

Ekleme: 29.03.2024 - 09:43 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep’te gizemli olay: Cesedi yol kenarında bulundu!
Kan donduran olay Gaziantep'in Gaziantep-Nizip kara yolunun 11'inci kilometresinde yaşandı.

Gaziantep’te gizemli olay: Cesedi yol kenarında bulundu!

Yol kenarında hareketsiz yatan kadını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede kadının tabancayla öldürüldüğü anlaşıldı.

Gaziantep’te gizemli olay: Cesedi yol kenarında bulundu!

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep’te gizemli olay: Cesedi yol kenarında bulundu!

Jandarma, kadının kimlik tespiti ile kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.