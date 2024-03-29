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Bursa'da panik: 4 katlı otelin kazan dairesi patladı!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 katlı otelin kazan dairesinde patlama oldu. Patlamada otel ile binanın altındaki Kızılay şubesinde hasar oluştu...

Ekleme: 29.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da panik: 4 katlı otelin kazan dairesi patladı!
Lalaşahin Mahallesi'ndeki 4 katlı bir otelin kazan dairesinde saat 07.00 sıralarında patlama meydana geldi. Kömür ile çalışan kazanda yaşanan patlama paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da panik: 4 katlı otelin kazan dairesi patladı!

Patlamada, otelin hamamı, kazan dairesi ve binanın altında bulunan Kızılay şubesi kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da panik: 4 katlı otelin kazan dairesi patladı!

Ekipler kazan dairesinde inceleme yaparken, patlamanın nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.