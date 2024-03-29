Barbie domuz keşfedildi. Denizaltında yaşıyor. Kuyrukları ve boynuzları var

Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışan bilim insanları, Pasifik Okyanusu yüzeyinin 5.000 metre altında yaptıkları araştırmada yeni bir hayvan türü keşfettiler. Pembe renkli olan bu canlıyı "Barbie domuz" diye adlandırdılar.

Pasifik Okyanusu'nda yapılan bir derin deniz araştırmasında yeni bir hayvan türü keşfedildi.Buna 'Barbie domuzu' olarak adlandırılan hayvan türünün kuyruğu ve boynuzu olduğu görüldü.Deniz biyoloğu Regen Drennan IFLScience'a şunları söyledi : 'Bu türlerin çoğunun bilim için yeni olacağını varsayabiliriz.'Bilim insanları ayrıca yüzeyin bu kadar altında hayatta kalabilen az sayıdaki omurgalılardan biri olan sıçan kuyruklu balığı da tespit etti.