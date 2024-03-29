Altın 73 dolar değer kazandı! İslam Memiş altın gram fiyatı için alım fırsatını açıkladı
Altın fiyatları tırmanışa geçti. Ons altın fiyatı 2233 dolara yükselerek son bir haftada 73 dolarlık değer kazandı. Gram altın ise altın piyasasındaki işçilik maliyetlerinin azalmasıyla yükselişini ons kadar artırmadı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişini güçlendiren altın için alım fırsatı seviyelerini duyurdu.
Altın fiyatları hızla yükselişe geçti. Ons altın güne 2233 dolardan başlarken, altın gram fiyatı 2323 lira seviyesinden başladı. Altın piyasasındaki artışlar sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için dikkat çeken analizlerde bulundu. Memiş, alım fırsatlarını rakam vererek duyurdu.
ONS ALTIN HIZLI YÜKSELDİ
İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
'Ons altın dün 2216 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gördü. Beklentimiz ise 2125 dolar. Peki neden bu kadar agresif yükseldi? Normalde dolar kuru yüksekliği nedeniyle ons altının düşmesi gerekirdi. Ancak yükselişin nedenleri şunlar; merkez bankalarının talebi, alımı var ikincisi ise jeopolitik gerilimler tarafta yavaş yavaş fiyatlamalar var.
'BU FİYATLAR SAĞLIKLI DEĞİL: FAKE YÜKSELİŞLER'
Benim nazarımda bu fiyatlamalar sağlıklı değil. Ons altın tarafında satışlar bekliyorum. 2125 dolar öngörüm hala sürüyor.
2090 dolar seviyesi ihlal edildi. 2125 dolar seviyesi ihlal edildi. Vize almadan 2200 dolar seviyesi yukarı kırıldı. Ancak vize almadan yukarı çıkamazsın. O yüzden ben bu yükselişleri sağlıksız buluyorum. Fake yükselişler. Bu fiyatlar geri çekilecektir.
ONS ALTIN 56 DOLAR DEĞER KAZANDI
Ons altın 2216 dolara çıktı. Bu yükselişler 2160 dolar seviyesinden başladı. Tam 7 günlük süre içerisinde ons altın tam 56 dolar yükseldi.
ALTIN GRAM FİYATI NORMALLEŞTİ
Ons altın 56 dolarlık yükselişin karşısında gram altının en az 100 TL'lik değer kazanması lazımdı. Yani 2500 lira civarında bir gram altın olması gerekirdi. Altında işçilik tarafında gerileme oldu ve arz tarafındaki problemler giderildi. Dolayısıyla gram altında normalleşme başladı. Agresif yükseliş beklenirken gram altın geriledi.
İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN ALIM SEVİYELERİNİ DUYURDU
Gram altın tarafında düşüşler kalıcı değil. 2395-2400 lira seviyesinin altındaki rakamlar alım fırsatıdır. Kademeli bir şekilde alım fırsatı sunuyor.
'DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL'
3000-3500 lira seviyesi beklentilerimiz devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil.'
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için dikkat çeken analizlerde bulundu. Memiş, alım fırsatlarını rakam vererek duyurdu.
ONS ALTIN HIZLI YÜKSELDİ
İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
'Ons altın dün 2216 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gördü. Beklentimiz ise 2125 dolar. Peki neden bu kadar agresif yükseldi? Normalde dolar kuru yüksekliği nedeniyle ons altının düşmesi gerekirdi. Ancak yükselişin nedenleri şunlar; merkez bankalarının talebi, alımı var ikincisi ise jeopolitik gerilimler tarafta yavaş yavaş fiyatlamalar var.
'BU FİYATLAR SAĞLIKLI DEĞİL: FAKE YÜKSELİŞLER'
Benim nazarımda bu fiyatlamalar sağlıklı değil. Ons altın tarafında satışlar bekliyorum. 2125 dolar öngörüm hala sürüyor.
2090 dolar seviyesi ihlal edildi. 2125 dolar seviyesi ihlal edildi. Vize almadan 2200 dolar seviyesi yukarı kırıldı. Ancak vize almadan yukarı çıkamazsın. O yüzden ben bu yükselişleri sağlıksız buluyorum. Fake yükselişler. Bu fiyatlar geri çekilecektir.
ONS ALTIN 56 DOLAR DEĞER KAZANDI
Ons altın 2216 dolara çıktı. Bu yükselişler 2160 dolar seviyesinden başladı. Tam 7 günlük süre içerisinde ons altın tam 56 dolar yükseldi.
ALTIN GRAM FİYATI NORMALLEŞTİ
Ons altın 56 dolarlık yükselişin karşısında gram altının en az 100 TL'lik değer kazanması lazımdı. Yani 2500 lira civarında bir gram altın olması gerekirdi. Altında işçilik tarafında gerileme oldu ve arz tarafındaki problemler giderildi. Dolayısıyla gram altında normalleşme başladı. Agresif yükseliş beklenirken gram altın geriledi.
İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN ALIM SEVİYELERİNİ DUYURDU
Gram altın tarafında düşüşler kalıcı değil. 2395-2400 lira seviyesinin altındaki rakamlar alım fırsatıdır. Kademeli bir şekilde alım fırsatı sunuyor.
'DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL'
3000-3500 lira seviyesi beklentilerimiz devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil.'