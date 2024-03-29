Altın 73 dolar değer kazandı! İslam Memiş altın gram fiyatı için alım fırsatını açıkladı

Altın fiyatları hızla yükselişe geçti. Ons altın güne 2233 dolardan başlarken, altın gram fiyatı 2323 lira seviyesinden başladı. Altın piyasasındaki artışlar sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için dikkat çeken analizlerde bulundu. Memiş, alım fırsatlarını rakam vererek duyurdu.İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Ons altın dün 2216 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gördü. Beklentimiz ise 2125 dolar. Peki neden bu kadar agresif yükseldi? Normalde dolar kuru yüksekliği nedeniyle ons altının düşmesi gerekirdi. Ancak yükselişin nedenleri şunlar; merkez bankalarının talebi, alımı var ikincisi ise jeopolitik gerilimler tarafta yavaş yavaş fiyatlamalar var.Benim nazarımda bu fiyatlamalar sağlıklı değil. Ons altın tarafında satışlar bekliyorum. 2125 dolar öngörüm hala sürüyor.2090 dolar seviyesi ihlal edildi. 2125 dolar seviyesi ihlal edildi. Vize almadan 2200 dolar seviyesi yukarı kırıldı. Ancak vize almadan yukarı çıkamazsın. O yüzden ben bu yükselişleri sağlıksız buluyorum. Fake yükselişler. Bu fiyatlar geri çekilecektir.Ons altın 2216 dolara çıktı. Bu yükselişler 2160 dolar seviyesinden başladı. Tam 7 günlük süre içerisinde ons altın tam 56 dolar yükseldi.Ons altın 56 dolarlık yükselişin karşısında gram altının en az 100 TL'lik değer kazanması lazımdı. Yani 2500 lira civarında bir gram altın olması gerekirdi. Altında işçilik tarafında gerileme oldu ve arz tarafındaki problemler giderildi. Dolayısıyla gram altında normalleşme başladı. Agresif yükseliş beklenirken gram altın geriledi.Gram altın tarafında düşüşler kalıcı değil. 2395-2400 lira seviyesinin altındaki rakamlar alım fırsatıdır. Kademeli bir şekilde alım fırsatı sunuyor.3000-3500 lira seviyesi beklentilerimiz devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil.'