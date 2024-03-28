Zehir tacirlerine geçit yok! 41 ilde 'Narkoçelik-9' operasyonu!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 565 ekip, 1.602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa ve Adana olmak üzere 41 ilde operasyonlar düzenlendi.Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;'İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 65 kilo skunk, 131 kg metamfetamin, 199 bin 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 7 sokak satıcı yakalandı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 176 kilo skunk, 62 kilo bonzai, 2 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken 14 sokak satıcı gözaltına alındı.Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün tarafından yapılan operasyonda; 5 kilo metamfetamin ele geçirilirken 2 zehir taciri yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 20 bin 720 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 4 sokak satıcısı gözaltına alındı.'Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Antalya, Batman, Adana, Hakkari, Van, Samsun, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Sakarya'da operasyonlar düzenlendi.Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafında yapılan operasyonda; 22 kilo 150 gram metamfetamin, 10 kilo eroin, 1 kilo kubar esrar, muhtelif miktarda eroin, sentetik hap ve kök kenevir ele geçirilirken 65 sokak satıcısı yakalandı.Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 103 kilo metamfetamin, 34 kilo eroin, 24 kilo morfin, 13 kg afyon sakızı ele geçirildi.Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda; 1 kilo metamfetamin, 1 kilo bonzai, 2 kilo esrar ele geçirilirken 19 sokak satıcı yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 14 sokak satıcısı yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek' şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.