Uzmanlardan peş peşe uyarılar! İstanbıul'da en riskli yerler: Tek tek sıraladılar

Türkiye'nin gündeminde deprem hazırlıkları var...Uzmanlar sık sık uyarılarda bulunurken, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yıllarca uyarıların yapıldığı en çok korku saçan il ise hiç şüphesiz İstanbul. Yetkililer, sık sık Marmara depremi için hazırlık çağrıları yapılıyor.Son açıklamalar ise depremin yaklaştığı yönünde.Bu kapsamda uzmanlardan yeni bir açıklama geldi. Megakent'in en riskli ilçeleri bir kez daha hatırlatıldı.Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların yüzde 65 nedeni yer, yüzde 35'i yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı.'Bir diğer önemli açıklama da Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.Yakın zamanda açıklama yaparak dikkat edilmesi gereken diğer ilçeleri de ekleyen Görür, şöyle dedi:'İstanbul'da deprem gözetildiği zaman en fazla dikkat edilecek, özen gösterilecek ilçeler arasında Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt ve bu tarihi yarımada Fatih o yöreler Zeytinburnu var.'