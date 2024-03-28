Tesla kullanıcılarının dikkatine! Elon Musk müşterilerine...
21. Yüzyılın dahi beyni ünlü milyarder ve bilim insanı Elon Musk elektrikli otomobili Tesla'yı kullanıcılarına tam otonom sürüş özelliği hediye edeceklerini duyurdu.
''SpaceX'', ''Neuralink'', ''Tesla'' gibi dev şirketlerin sahibi olan dünyanın en zengin milyarderi Elon Musk, üretmiş olduğu Tesla otomobilleri hakkında yeni bir karar aldıklrını duyurdu.
TESLA OTONOM SÜRÜŞ ÜCRETSİZ OLACAK
Tesla hakkında Twitter'dan açıklama yapan Elon Musk, ''Full Self-Driving (FSD) isimli tam otonom sürüşü kullanıcılara 1 aylığına ücretsiz hale getireceklerini duyurdu
MUSK'TAN AÇIKLAMA
FSD'nin ülkemizde 219 bin TL'ye satıldığı bilinirken, Musk resmi X hesabından dan duyurusunu yaptığı, eski ve yeni kullancıları için kampanyanın geçerli olduğunu vurguladı.