Tesla kullanıcılarının dikkatine! Elon Musk müşterilerine...

''SpaceX'', ''Neuralink'', ''Tesla'' gibi dev şirketlerin sahibi olan dünyanın en zengin milyarderi Elon Musk, üretmiş olduğu Tesla otomobilleri hakkında yeni bir karar aldıklrını duyurdu.Tesla hakkında Twitter'dan açıklama yapan Elon Musk, ''Full Self-Driving (FSD) isimli tam otonom sürüşü kullanıcılara 1 aylığına ücretsiz hale getireceklerini duyurduFSD'nin ülkemizde 219 bin TL'ye satıldığı bilinirken, Musk resmi X hesabından dan duyurusunu yaptığı, eski ve yeni kullancıları için kampanyanın geçerli olduğunu vurguladı.