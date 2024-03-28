TCMB genel kurulu olağanüstü toplanacak

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirileceği duyuruldu.Toplantının, bankanın idare merkezi hizmet binasında saat 14.00'te gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Toplantıya TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.TCMB, bugün ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, şirket için gerektiğinde veya zorunlu ve ivedi sebepler ortaya çıktığı takdirde yapılan toplantılar olarak biliniyor.TCMB Yönetim Kurulu, Genel Kurulu hem olağan hem de olağanüstü toplantıya çağırabiliyor.