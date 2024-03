Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den flaş açıklama: Üçüncü ülkeler hedefimiz olacak!

Rusya Ukrayna savaşı, üçüncü yılına girdi. Rusya, Ukrayna'ya destek veren birçok Batılı ülkeye karşı sa soğuk savaş ilan ederken geçtiğimiz hafta krizi körükleyen bir gelişme yaşandı. Başkent Moskova'da yaşanan konser katliamında, teröristlerin Ukrayna ile bağlantılı olduğunu ileri süren Rusya'da savaş önlemleri artırıldı.Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları özellikle Batı dünyasında büyük yankı uyandırdı. Putin, Ukrayna'ya verilecek F-16 savaş uçaklarının, Rusya'ya karşı üçüncü ülkelerin havaalanlarını kullanmaları halinde nerede olurlarsa olsunlar meşru hedefleri olacağını söyledi.Putin, Tver bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığının ordu havacılık eğitim merkezini ziyaret etti. Burada askeri pilotlarla sohbet eden Putin, Ukrayna'daki çatışmalarda Rus ordusu havacılık biriminin mükemmel çalıştığını ve sonuca katkı sağladığını ifade etti.Kendisinin de savaş uçağı ile birkaç kez uçtuğunu ve savaş uçağı pilotlarının işinin zor olduğunu belirten Putin, çatışma bölgesinde Rus Su-34 bombardıman uçağı, Su-30 ve Su-57 yeni model savaş uçaklarının çok iyi işler çıkardığını kaydetti.Batı ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Putin, 'Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz.' diye konuştu.F-16 savaş uçaklarının nükleer silah taşıma kabiliyeti olduğuna da dikkati çeken Putin, bu uçaklarla mücadele ederken bunu hesaba katacaklarını belirtti. Ukrayna'ya verilecek bu uçakların NATO havaalanlarından kullanılması halinde ne yapılacağına da açıklık getiren Rus lider Putin, 'Elbette bu uçaklar üçüncü ülkelerin havaalanlarından kullanılırsa, nerede bulunurlarsa bulunsun bizim için meşru hedef haline gelecek.' şeklinde konuştu.Putin, ABD'nin savunma harcamalarının Rusya'dan daha fazla olduğuna dikkat çekerek, Rusya'nın NATO ile savaşmayı planladığı iddialarının saçma olduğunu söyledi. Putin, Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Polonya'ya saldırma ihtimali iddialarını da 'saçmalık' olarak nitelendirdi.Bazı şovenistlerin 'Rusya sadece Ruslarındır' şeklindeki açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Putin, her yerde ve her toplumda böyle insanların olduğunu dile getirdi. Bu tip söylemleri dile getirmeden önce dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Putin, 'Rusya'nın sadece Ruslar için olduğunu söylediklerinde endişeye kapılıyorum. Ülke topraklarında 190 etnik grubun yaşadığını ve bazı milletlerin milyonlarca kişi tarafından temsil edildiğini aklımızda tutarsak, burada herkesin yabancı olduğu yönündeki bu yıkıcı düşünceleri hayata geçirmeye başladığımız andan itibaren ülkeyi yok edeceğiz ve asıl kurbanlar Rus halkı olacak.' şeklinde konuştu.Öte yandan Ukrayna'dan da dikkat çeken bir F-16 açıklaması geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı'na göre, Batı F-16 savaş uçaklarının yaz ortasında Ukrayna semalarına ulaşması planlanıyor. Interfax-Ukrayna'nın haberine göre Dmytro Kuleba, pilot eğitiminin 'iyi gittiğini' ve 'her şeyin planlandığını' söyledi.Danimarka ve Hollanda, Rusya'nın hava üstünlüğüne karşı koymak amacıyla ABD yapımı modern savaş uçaklarını bağışlaması planlanan ülkeler arasında yer alıyor.