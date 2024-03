O ülkede 'beni-koji' alarmı! Ölü sayısı yükseldi

Japonya'da ölümler yükseliyor... Takviye diyet gıdası olarak bilinen ''beni-koji'' ilacı can almaya devam ediyor. 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırılmıştı, ölüm sebepleri araştırılıyor. Japon hükümeti firmaya soruşturma açmaya hazırlanıyor.

Japonya'da ölümler yükseliyor... Takviye diyet gıdası olarak bilinen ''beni-koji'' ilacı can almaya devam ediyor. 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırılmıştı, ölüm sebepleri araştırılıyor. Japon hükümeti firmaya soruşturma açmaya hazırlanıyor.Bir ölümün, 'beni-koji' takviyelerinin uzun süreli kullanımından doğan ''böbrek hastalığına'' atfedilirken, ikinci ölümün ise Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yapılan bir soruşturmanın ardından doğrulanmıştı.Japonya merkezli sağlık firması Kobayashi Pharmaceutical Co. tarafından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren 'beni-koji' tüketen 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Birinin 2021 yılından, diğerinin 2022'den beri bu ilaçları kullandığı aktarıldı. Böylece takviye diyet gıdası olarak görülen 'beni-koji' ile bağlantılı ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.Firma, 'beni-koji' tüketen 100'ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. 'Ölüm sebeplerinin tespiti' için ise tetkikler halen sürüyor.Japon hükümeti, ölümlerin artmasıyla Kobayashi firmasına 'hızlı ve ciddi bir şekilde yanıt vermesi' çağrısında bulundu.Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa açıklamasında, üründeki 'sağlık tehlikesine neden olan maddenin belirlenmesi dahil' gıda güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.Hükümet firmaya, bu süreçte 'hızlı ve ciddi bir şekilde yanıt vermesi' çağrısı yapan Hayaşi, 'Japon gıda ürünlerine olan güveni sağlamak için çaba göstereceğiz.' dedi.Resmi Kyodo ajansına göre, Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) 'beni-koji' kategorisindeki ürünlerde zehirli bir madde bulunduğundan şüpheleniyor.Bakanlık tarafından sürece katkı sunması amacıyla tıp, beslenme, farmakoloji uzmanlarının yer aldığı bir araştırma komitesi kurulması ve merkezi Osaka'da bulunan firmaya soruşturma başlatılması bekleniyor.Firmanın 2023 yılında 18,5 ton 'beni-koji' içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya sattığı aktarıldı.1919 yılında kurulan Japon Kobayashi Pharmaceutical Co. ilaç ve farmasötik firmasının, reçetesiz olmak üzere geniş yelpazede sağlık, hijyen ve gıda takviyesi ürünü sattığı da bilgiler arasında.