Murat Kurum tek tek müjdeleri sıraladı! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için müjdeleri peş peşe sıraladı. Kurum'un açıkladığı projeler gencinden yaşlısını, emeklisinden öğrencisini herkesin yüzü güldürecek.Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu. Murat Kurum, İstanbulluları sevindirecek birçok müjdeyi peş peş verdi:Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle kadınlarımız ve aileler için;Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.İlkokul çağındaki çocuklar için okullara beslenme desteği verilecek. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak.Tüm okullara güvenlik ve temizlik desteği verilecek. Her okulda çok iyi eğitimden geçirilmiş ve çocuk psikolojisini bilen ve yönetebilen güvenlik görevlileri olacak.• Toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sağlanacak.• İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere yüzde 50'ye kadar indirim sağlanacak.• Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere otobüs biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.• İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.• Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğal gaz desteği verilecek.Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti, yaşlılar için evde yemek ve temizlik desteği verilecek.İhtiyaç sahibi emekliler için her ay İstanbul Kart'larına 2.500 lira destek ödemesi yapılacak.• 'İlk İşim' kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.• 'İlk Ofisin Bizden' uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.• İlk İş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, 'Ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum' diyen gençlere iş imkanı sağlanacak.• İçinde müzik okulunun da olduğu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak. Bağımlı gençler topluma kazandırılacak.• Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.• Engelli istihdamı artırılacak.• Engelsiz spor kulübünün branş sayısı artırılacak.• Engelsiz şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak.• İstanbul Kart'la engellilere avantajlı hizmetler sağlanacak.• İstanbul'la özdeşleşen İSMEK özüne döndürülüp müfredatı zenginleştirilecek. Böylelikle İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.• Öğretmenler arasındaki ayrım da ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.• Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak projede ihya edilecek, kıymetli öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getirilecek.• İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.• Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.• E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek.