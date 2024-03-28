Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 1 Nisan'da okullar tatil!

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği 1 Nisan 2024 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklar.1 Nisan'da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi yazığı Valiliklere gönderdi.MEB Bakanlığınca Valiliklere gönderilen yazıda, ' Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir' ifadeleri kullanıldı.