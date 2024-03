Mansur Yavaş'ın kızı Londra'da şirket kurmuştu... Ortakları Çinli çıktı

Mansur Yavaş, kızı Çağlayan'ın Türkiye'de iş bulamadığı için İngiltere'ye gittiği yalanını ortaya attı. Ancak yerel seçime sayılı günler kala skandal gerçek ortaya çıktı. Yavaş'ın 'işsiz ve parasız' kızı Çağlayan'ın Londra'da malikane aldığı hatta YVS IT LTD adında bir şirket bile kurduğu bilgisine ulaşıldı. Meydanlarda milliyetçi söylemlerde bulunan Yavaş'ın Londra'daki ortakları ise Çinli çıktı.

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milliyetçilik maskesi taktı. 2019'dan bu yana Ankara'da tek bir proje üretmeyen Yavaş, yaptığı algı operasyonlarıyla halkı kandırmaya çalıştı. Ancak yerel seçime sayılı günler kala, mal varlığıyla ilgili sayısız skandal patladı.Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın Türkiye'de bulamadığı bahanesiyle İngiltere'ye gittiği ve Londra'da danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. İşsiz kızının hangi para ve kaynak ile iş kurduğu tartışılırken açılan şirket hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı.ABD'de 2000 yılında Silikon Vadisi'nde bulunan bir şirkette çalışan Jesse Shiah ve Sean Zhang isimli Çinli girişimciler tarafından kurulan "Agile Point" isimli firma ile ortaklık yapan YVS IT LTD'in buradan dijital otomasyon uygulamaları açısından destek aldığı, İngiltere temsilciliği ile bu noktadan kendi müşterilerine hizmet verdiği bilgisine ulaşıldı.İngiltere'de kurulan şirketin adının YVS IT LTD olduğu anlaşıldı. Web sitesi de olan şirketin Birleşik Krallık'taki şirket numarasının da 10816702 olduğu görüldü.Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere yazılımlar üzerinde kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 bin euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.YVS IT LTD isimli kurulan danışmalık şirketinde şu hizmetler veriliyor:Yazılım testi, ürünlerin kurulumu ve uygulanması için teknoloji ve çözümleri, rehberlik ve koçluk, hizmet yönetimi ve bunu kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalar, personel ve belge yönetimi, ilgili firmaların hangi çalışma alanlarına bağlı yazılım desteği ve ne tür bilgisayar programları kullanması gerektiği gibi konular.Öte yandan Mansur Yavaş, kızına Londra'dan ev almış ve bunun da 32 yıllık vadeyle ödendiğini ifade etmişti.