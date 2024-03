İBB Başkan Adayı Kurum: Size söz; İstanbul’umuzu asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenyurt'ta Kanaat Önderleri, STK Temsilcileri ve Muhtarlar ile Sahur programına katıldı. 'Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini iletiyorum' diyerek konuşmasına başlayan Murat Kurum, 'Bu gönül sofrası etrafında bizimle buluşmak üzere Esenyurt'un tüm mahallelerinden buraya gelen siz değerli kardeşlerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.' dedi.Murat Kurum, Bakanlık döneminde 81 ilde yaptığı projelerin daha fazlasını İstanbul'da yapmak için yola çıktığını söyledi. 'Sadece İstanbul' diyerek projelerini hazırladığını vurgulayan Kurum, 'Bizim devlet geleneğimizde istişarenin çok önemli bir yeri vardır. İnşallah bizler de İstanbul'umuza bu istişare geleneğimize uygun bir şekilde ortak akılla hizmet edeceğiz. İşte bu amaçla siz değerli muhtarlarımızla, STK temsilcilerimizle, kanaat önderlerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Mahallelerimizin sıkıntılarına derman olmak için gayret gösteriyoruz. Biz 22 yıldır 81 ilimizde ellerimizi birleştirip, binlerce eseri beraber yaptık. Bizler gönüllerimizi 'Güçlü Türkiye' hedefiyle birleştirdiğimiz günden beri sadece milletimiz için, milletimizin istikbali için çalışıyoruz. Şimdi de milletimiz için ürettiğimiz eserlerin çok daha güzellerini, çok daha fazlasını bu aziz şehirde yapmak istiyoruz ve 'Yeniden İstanbul' diyoruz. 'Sadece İstanbul' diyoruz. Bu gaye ile ellerimizi ve gönüllerimizi bir kez daha birleştiriyoruz.' şeklinde konuştu.İstanbul için hayallerini anlatan Murat Kurum, her zaman vatandaşın yanında olacağının altını çizdi. Esenyurt'u geleceğe hazırlayacaklarını belirten Kurum, 'İnanıyorum ki; 1 Nisan'dan sonra yine birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle İstanbul'umuzu yeniden sizlerle birlikte yöneteceğiz, eserlerimizle donatacağız, bunu da hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız. Hayallerimizi gerçekleştireceğimiz o kutlu güne sayılı günler kaldı. Biz biliyoruz ki, ancak samimi hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin, Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin, hiçbir sivil toplum kuruluşumuzun, muhtarımızın, kardeşlerimizin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Size söz veriyoruz. Biz İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Esenyurt'un kardeşi, evladı, Büyükşehir Belediye Başkanı olacağız. Esenyurt'u geleceğe birlikte hazırlayacağız. Gençlerle birlikte yapacağız. Sizler bugünümüzün, yarınımızın teminatısınız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz 81 ile gitmiş, eserler yapmış Murat Kurum sözüdür.' ifadelerini kullandı.Mevcut İBB yönetiminin 2019 yılında verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirten Kurum, 'Yüzlerce vaat verdiler; makamlarına oturur oturmaz da hepsini unuttular' dedi. İBB yöneticilerinin söz verdikleri metro hatlarını, megabüsleri, HIZRAY'ı yapmadıklarını hatırlatan Kurum, tepkisini, 'Bugün İstanbul maalesef iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkûm edildi. 'Bu şehri depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz' dediler, tam bir çileye dönüştürdüler. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını, 'yetimin hakkıdır' demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. Yetmedi. 'İsrafı bitirdik' dediler, en büyük israfı yaptılar. Tabelalara 'israfı bitirdik' yazıp, 500 milyon harcadılar. İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımız arasında bile ev hanımları ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. 2019'da 'kimseyi işinden etmeyeceğiz' dediler. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. 100 bin konutu, metro hatlarını, megabüsleri, HIZRAY'ı unuttular. Hatırlamıyorlar, bu millete yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar. Hala aldatmaya da devam ediyorlar. 2019'daki kampanyalarında geldiler, konuştular, vaad ettiler, oyunuzu isteyip gittiler. Yüzlerce vaat verdiler; makamlarına oturur oturmaz da hepsini unuttular. Biz deprem bölgesinde kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken, bunlar dört saat boyunca saya saya bitiremedikleri, balya balya para kuleleri yaptılar. Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar, sonra bir baktık, bir süre sonra 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Mal beyanında yok. Yani, biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, onların derdiyle dertlenirken, bunlar kendi konforları için yan yana villalar yapma derdine düştüler.' cümleleriyle ifade etti.Murat Kurum, 1 Nisan'dan itibaren hazırladığı projeleri gerçekleştirmek için sahada olacağını vurguladı. Vatandaşın kendisine sorumluluk yüklediğini belirten Kurum, 'Esenyurt hiç endişe etmeyin. İstanbullu kardeşlerimiz endişeye düşmesin. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları, biz Esenyurt'a, İstanbul'a harcayacağız. Esenyurt'un hakkını, Esenyurt'a teslim edeceğiz. İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceğiz. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü, hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek. İstanbul hepimizin olacak. İstanbul'a huzur gelecek. 3 gün sonra o mutluluğa kavuşacak. Kardan adamın saltanı güneş doğuncaya kadarmış. 1 Nisan'da İstanbul'a güneş doğacak. İlk günden itibaren İstanbul'un bütün sokaklarında, 31 Mart zaferine inandınız. Ve bu omuzlara kutlu bir sorumluluğu yüklediniz. Bu öyle bir sorumluluk ki; bizi daima bu sorumluluğun bilincinde göreceksiniz. Bizi arayanlar dün nasıl Adıyaman'ın, Maraş'ın, Gaziantep'in, Hatay'ın yollarında bulduysa; yarın bizi Esenyurt'ta, Bahçelievler'de, Pendik'te, Gaziosmanpaşa'da, Bayrampaşa'da, İstanbul'un 39 ilçesinde bulacaksınız. Bizi arayanlar şu son 5 yılda yaptığımız gibi, 1 Nisan'dan sonra da her gün projelerimizi, hayallerimizi gerçeğe dönüştürürken bulacak. İşte, biz böyle bir anlayışla hareket ederken, bunlar ne yapıyor? Hiçbir şey yapmadıkları gibi bir de kalkmış bizim projelerimizi eleştiriyorlar.' şeklinde konuştu.Eleştirilerine, 'Sen, İstanbul'u kara kışa teslim edip, büyükelçilerle yemek yerken; biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sen, kendi genel başkanını devirmek için Zoom üzerinden gizli gizli toplantılar yaparken; biz İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sen, Cumhurbaşkanı ardımcısı adayı olup 80 ilde mitingler düzenlerken, İstanbul'u kaderine terk ederken; biz deprem bölgesinde 11 ilde 3 ayda 180 bin konutumuzun temellerini atıyorduk.' diye devam eden Kurum, İstanbullu seçmene de çağrı yaptı ve sözlerini, 'Buradan İstanbul'umuzun güzel insanlarına sesleniyorum. 31 Mart'ta gelin, 'Gerçek Belediyecilik'ten yana olun. 31 Mart'ta gelin, İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin, sağlam İstanbul'dan yana olun. Her oy bir tohumdur. Hizmet görürse yeşerir, emek verilirse fidan olur, karşılık bulursa orman olur. Haydi İstanbul şehrine oy ver. Şehrine oy ver ki, İstanbul; hizmet bulsun. Huzur bulsun. Mutluluk bulsun.' diyerek noktaladı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Murat Kurum'un ardından Kanaat Önderleri, STK Temsilcileri ve Muhtarlar ile Sahur programında açıklamalarda bulundu. Son yıllarda İstanbul'a gerekli yatırımların yapılmadığını vurgulayan Yılmaz, 'İstanbul bir dünya şehri. İstanbul tüm Türkiye'nin özeti. Anadolu'nun, Trakya'nın İstanbul medeniyetimizin şehri. Bu aziz şehre hizmet etmek bir onurdur. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı olmak bir onurdur. Ama siz İstanbul'u bırakıp başka hayaller peşinde koşarsanız, belediyeyi şan-şöhret için, kendi reklamınız için kullanırsanız, bu halka hizmet edilsin diye gönderilen kaynakları başka amaçlar için kullanırsanız gerçek belediyecilik yapmış olmazsınız. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimde olduğu dönemde 100 liralık kaynağımız varsa, bunun 55 lirası yatırımlara ayrılmış, İstanbul'un geleceği için harcanmış. Peki son 3-4 yıldır ne olmuş? İstatistikler, rakamlar ortada. Bu pay yüzde 38'e düşmüş. 100 liralık bir gelir varsa sadece 38 lirası yatırıma ayrılmış, geriye kalan başka amaçlarda kullanılmış. Tam 17 puan İstanbul'a yatırımlarda düşüş olmuş. Murat Kurum Başkamız ise şunu söylüyor; 'İstanbul'un sorunları var, afete karşı hazırlanması lazım, risklerinin azaltılması lazım. Bunun için yatırım lazım, dönüşlüm lazım, dirençli bir İstanbul'u geleceğe hazırlamamız lazım. Bunu da laf olsun diye söylemiyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Murat Kurum Başkan'ımızın yaptığı işler ortada, bizler de buna şahidiz. 81 ilimizde nerede bir afet varsa, nerede bir sorun varsa Murat kardeşimiz orada oldu ve eserler ortaya koydu. Sorunlar çözdü. Ben uzun yılladır Murat Başkan'ımızı tanıyorum. Sonuç odaklı bir arkadaşımız olduğunu gördüm ve buna şahitlik ederim. İşine odaklanan, sorunlara odaklanan ve bunları çözmek için her türlü yolu, yöntemi deneyen, kullanan bir başkanımız. Özellikle afetlere İstanbul hazırlanmasında, risklerin azaltılmasında Murat Başkan'ımız ekibiyle birlikte çok şeyler yapacak. Bunun hazırlığını da yapmış durumda, planını programını yapmış durumda. Son 5 yılda rakamlar ortada; ulaşımda geriye gitmiş İstanbul. Birçok alanda olduğu gibi, ulaşımda da geriye gitmiş. Trafikte insanların geçirdiği süre uzamış, gerekli yatırımlar yapılmadığı için. Şimdi Murat Kurum Başkan'ımız; 'tüneller açacağım, kavşaklar yapacağım, raylı sistem yapacağım ve bunlarla İstanbullunun trafikte geçirdiği süreyi çok daha düşük seviyeye çekeceğim' diyor.' şeklinde konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a, Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, STK temsilcileri, muhtarlar eşlik etti.