Hamza Dağ'dan '20 yıl' vurgusu! 'Şimdi İzmir için...'

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Sizlerin sözü, kulağı olmaya gayret ettim. Düşünce, inanç, kimlik, aidiyet farkı gözetmeksizin her bir hemşehrimin talebine koştum. Şimdi bu şehir için yeni bir şeyler yapma zamanı. Şimdi bu şehir için daha fazlasını yapma zamanı” dedi.

Hamza Dağ, seçim çalışmalarına Bornova'da devam etti. Dağ, Cumhur İttifakı Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır tarafından ilçe meydanında verilen iftar programına katıldı.'ŞİMDİ İZMİR İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMA ZAMANI'İftarın ardından bir miting havasına dönen programda Hamza Dağ, İzmir'i karış karış gezdiğini belirterek, 'Sizlerin sözü, kulağı olmaya gayret ettim. Düşünce, inanç, kimlik, aidiyet farkı gözetmeksizin her bir hemşehrimin talebine koştum. Şimdi bu şehir için yeni bir şeyler yapma zamanı. Şimdi bu şehir için daha fazlasını yapma zamanı. İşte bu sebeple, daha fazlasını yapmak için güzel İzmir'imizin sadece belediye başkanı olarak değil, şehri emini olmak için yola çıktık. Bu yola 4.5 milyon hemşehrimizle birlikte çıktık.' ifadelerini kullandı.HAMZA DAĞ'DAN, '20 YIL' VURGUSUKonuşmasında 20 yıl öncesini hatırlatan Hamza Dağ, 'Birine mikrofon uzatılıp, 'İhtiyaçlarımız nedir?' diye sorulduğunda ne cevabı alıyorsak, ne yazık ki bugün de aynı cevabı alıyoruz. Tek fark geçici uygulamalarla halının altına süpürülen sorunların, üst üste birikerek artık kronik, kangren hale gelmesidir. İzmir hizmet anlamında çok farklı bir sözü her bir bölgesinde açık ve net bir şekilde ortaya koyacak.' şeklinde konuştu.'YAPAY ZEKA KULLANMADIK, İNSAN ZEKASINI ÇOK İYİ KULLANDIK'Hemşehrilerine seslenen Dağ, bir tercihte bulunurken büyükşehir, ilçe ayrımı yapılmamasını isteyerek, 'Biz ilçe belediye başkan adaylarımızı belirlerken ince eleyip, sık dokuduk. O ilçeyi en iyi bilem kişileri tercih ettik. Yapay zekayı kullanmak aklımıza gelmedi. Ancak insan zekasını çok iyi kullandık. Seçime 3 gün kaldı. Bunlar her yerel seçimde 3 gün kaldığında 'artık bu seçim bitti' diye bakarlardı ama şimdi ateş paçalarını sardı.' dedi.'GENEL BAŞKANLIK YAPACAĞINA, ADAY OLUP KARŞIMA ÇIKSAYDI'Hamza Dağ, son dönemde sürekli İzmir'de bulunan ve kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de değindi. Dağ, konuşmasında şunları söyledi: 'İzmir'e kamp kurdu beyefendi. Aslında ben kendisine çok akıllar vermiştim de çok anlamadı. Genel başkanlık yapacağına gelip İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olup karşıma çıksaydı, herhalde daha farklı bir durum olurdu. Korkuyor ki İzmir'deki sonuçlar tersine çıkarsa genel başkanlık elden gidecek. Bunun derdi için de, o yüzden de panikle sürekli bize saldırıyor. Bazen sayıyorum 15, bazen 20 defa Hamza da Hamza, Hamza Dağ da Hamza Dağ diyor. Sayın Özel, seçim yaklaştıkça bu panikliğiniz daha da artacak. Ancak biz İzmir'i çekmek istediğiniz yere çekmeyeceğiz. Bizim tek derdimiz var bu şehrin 30 ilçesine 1294 mahallesine, 4.5 milyon insanına hizmet etmek.' Dedi. Hamza Dağ, konuşmasının ardından Kınık'taki mitinge katılmak üzere programdan ayrıldı.