Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! 'Tekrar masaya yatıracağız' diyerek tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 3 gün kala Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Bursa'daki mitinge katıldı.Başkan Erdoğan emekli maaşları hakkında temmuzu işaret etti.Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, merakla beklenen emekli maaşlarına ilişkin de konuştu.Temmuz ayını işaret eden Erdoğan, "Hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimlerimiz çalışanlar ve emekliler. Yıl başında hem asgari ücrette hem de emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 50 oranında artışlar yaptık.Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de aynı oranda artırdık. Ayrıca bir defaya mahsus 5 bin lira ödemede bulunduk.Öncesinde 16 milyon emeklimize 5’e bin lira ödeme yaptık. Sonrasında banka promosyonlarını 8-12 bin TL arasına yükselterek emeklilerimize yeni bir imkan sağladık.Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi.