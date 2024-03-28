CHP'nin trol hesabı büyük patladı! Yalan ortaya çıktı

CHP'nin sosyal medya platformu X'teki trol hesaplarından sadece biri olan Etkili Haber, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'a "TKP'liyim ama oyum AK Parti'ye." diyen gencin AK Parti Gençlik Kolları Yöneticisi Mustafa Tuğrul Turgut olduğunu iddia etti. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Mustafa Turgut, "Videodaki kişi olmamı çok isterdiniz dimi? Size bir şey itiraf edeyim. Videodaki kişi ben değilim." diyerek söz konusu iddiayı yalanladı. İşte detaylar...

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, dün seçim çalışmaları kapsamında tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı dolaştı.O sırada bir genç Dağ'a, TKP'li olduğunu ilk defa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) trol hesaplarından Etkili Haber, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'a 'TKP'liyim ama oyum AK Parti'ye.' diyen gencin AK Parti Gençlik Kolları Yöneticisi Mustafa Tuğrul Turgut olduğunu iddia etti.Mustafa Turgut, söz konusu iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanladı.'Videodaki kişi olmamı çok isterdiniz dimi? Size bir şey itiraf edeyim. Videodaki kişi ben değilim. Yalanınıza da ortaya çıkardığımıza göre çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim.'Bir sosyal medya kullanıcısı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Hamza Dağ'a oy vereceğini söyleyen TKP'li gencin adının Emrah olduğunu söyledi.'Tiyatro diyen cahil paralı trollere atalım şu resmi.' diyen sosyal medya kullanıcısı, Emrah'ın mesleğinin diş teknisyeni olduğunu ifade etti.