Sosyal medyaya damga vurdu: İBB Başkan Adayı Kurum'dan deprem temalı yeni reklam filmi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından deprem temasını öne çıkaran yeni bir film paylaştı. Paylaşılan kampanya filminde riskli yapıların dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kurum, 'Yüzbinlerce insanın hayatı, deprem konusunda bilgili ve tecrübeli ellere bırakılmalı' mesajı verdi.Murat Kurum, 'Aslolan Hayattır' başlığıyla paylaştığı filmde; emeklilerin, öğrencilerin, tüm toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik birçok proje geliştirdiklerini, ama İstanbul'un en temel sorunu olan deprem konusunda somut adım atılmadıkça projelerin de vaatlerin de anlamını yitireceğini dile getirdi.Milyonlarca İstanbullunun hayatının, deprem konusunda bilgili ve tecrübeli ellere bırakılması gerektiğini vurgulayan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:''Emeklilerin yerin başımızın üstüdür' dedik, rahat etmeleri için birçok proje ürettik. Öğrencileri de unutmadık, ihtiyaçlarını karşılamaya söz verdik. Tüm İstanbullulara; 'artık hayatınızda çile olmayacak' dedik. Verdiğimiz sözler herkesin yüzünü güldürse de, o an geldiğinde; ne bizim ne de başkalarının vaatlerinin zerre önemi kalır. Çünkü aslolan hayattır. Ve milyonlarca insanın hayatı, ancak deprem konusunda bilgili ve tecrübeli ellere bırakılır. İşte o zaman bu seçimi İstanbul kazanır, İstanbullu kazanır. Biliyoruz ki, kaybedecek vaktimiz yok. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak.'