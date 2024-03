Murat Kurum'dan gençlere dijital mektup: Deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, gençlere mektup yazdı. Kurum, yazdığı mektubunda, "İşim ne oyun oynamak ne de rol yapmaktır. İşim; İstanbul’u olabildiğince en erken vakitte depreme hazır hale getirmektir. İşim; olası depremdeki can kayıplarını engelleyici tedbirleri şimdiden almaktır. Çünkü İstanbul için deprem, algı değil gerçek ve ne yazık ki gelecektir. Sadece İstanbul için tüm yaşam alanları güvenli olana dek çalışacağım" ifadelerini kullandı. Kurum, "31 Mart, senin için sağlam ve dirençli bir İstanbul’da yaşamak adına tarihi bir fırsat. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak" dedi.

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, gençlere mektup yazdı. Kurum, yazdığı mektubunda, 'İşim ne oyun oynamak ne de rol yapmaktır. İşim; İstanbul'u olabildiğince en erken vakitte depreme hazır hale getirmektir. İşim; olası depremdeki can kayıplarını engelleyici tedbirleri şimdiden almaktır. Çünkü İstanbul için deprem, algı değil gerçek ve ne yazık ki gelecektir. Sadece İstanbul için tüm yaşam alanları güvenli olana dek çalışacağım' ifadelerini kullandı. Kurum, '31 Mart, senin için sağlam ve dirençli bir İstanbul'da yaşamak adına tarihi bir fırsat. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak' dedi.Murat Kurum, mektubunda şu ifadeleri kullandı:'İstanbullu genç kardeşim, ben Murat Kurum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Kabul etmek gerekir ki, İstanbul, depremi bekliyor. Bölgedeki en ufak sarsıntı bile yüreklerimizi ağzımıza getiriyor. Hissettiğiniz son depremde, o birkaç saniyede, içinizde uyanan duygu neydi? O an zihninizde size dayatılan algılar mı vardı, yoksa hayatta kalma isteği mi? Tabi ki hayatta kalma isteği… Çünkü deprem algı dinlemez. Bugüne kadar aldığım görevlerde ülkemizin dört bir yanında vatandaşımızın sorunlarına çözümler ürettim. Deprem, yangın ve sel gibi Türkiye'nin gördüğü en büyük afetlerde vatandaşımızın yaralarını sarmak için ekibimle birlikte mücadele ettim. Şimdi sıra İstanbul'un hayati sorunlarının üstesinden gelmekte… ''''Sizleri bekleyen geleceği güvenle inşa etmek ve İstanbul'da endişesiz bir yaşam sürmeniz için çok çalıştım.'' diyen Murat Kurum, ''Birçok proje geliştirdim. Bilim insanlarının işaret ettiği o kaçınılmaz gün gelmeden yani deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren yapacağımız işler sayesinde depreme hazır bir İstanbul'da, evinizin huzuru ve odanızın sıcaklığı sizi sarmaya devam edecek. İşte size sözüm budur! Açık ve net konuşacağım. Deprem geldiğinde sizce kimin algı yönetimi ya da şov yaptığının, kimin rakibine sataştığının bir önemi olacak mı? Elbette hayır.'' ifadelerini kullandı.İstanbul'u depreme hazır bir hale getireceklerine söz veren Murat Kurum, ''İşim ne oyun oynamak ne de rol yapmaktır. İşim; İstanbul'u olabildiğince en erken vakitte depreme hazır hale getirmektir. İşim; olası depremdeki can kayıplarını engelleyici tedbirleri şimdiden almaktır. Çünkü İstanbul için deprem, algı değil gerçek ve ne yazık ki gelecektir. Sadece İstanbul için tüm yaşam alanları güvenli olana dek çalışacağım. Önünüzde inşallah uzun bir ömür var. Tüm gayretim; o depremden sonra evinizde, ailenizle birlikte hayatınıza sapasağlam devam etmeniz için olacaktır. Bunun tek yolu, vakit kaybetmeden harekete geçmektir. Söz veriyorum! Bu seçimi İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız!Çünkü aslolan hayattır! 31 Mart, senin için sağlam ve dirençli bir İstanbul'da yaşamak adına tarihi bir fırsat. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak.' dedi.