Murat Kurum'dan Bayrampaşa esnafına müjde: Baştan aşağı yenileyeceğiz

31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlere çok az bir süre kaldı.Türkiye, Pazar günü sandık başına gidecek ve yerel yöneticileri belirleyecek.Partilerin belediye başkan adayları da seçmenle buluşup vaatlerini anlatıyor.Bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum da gece gündüz demeden sahada seçmenle bir araya geliyor.İstanbul projelerini tek tek sıralarken ezeli rakibi Ekrem İmamoğlu'nu da verdiği sözleri yerine getirmediği ve mega kente ihanet ettiği ettiği için eleştiriyor.Murat Kurum, bu kez Bayrampaşa Sebze Meyve Hali esnafını ziyaret etti vatandaşların sorunları dinledi ve projelerinden bahsetti.Otopark ve hal içi ulaşım gibi sorunları hızlı bir şekilde çözmek için kolları sıvayacaklarını belirten Murat Kurum, 'Maalesef halimiz yapısal anlamda tam anlamıyla esnafımızın taleplerini, ihtiyaçlarını karşılamıyor.' diye konuştu.Burayı çok daha güzel hale getirecek çalışmaları esnafla ele ele verip yapacaklarının altını çizen Murat Kurum, 'İstanbul'a, esnafımıza yakışır, burada hem esnafımızın güzel hizmetler vereceği, hem de İstanbullunun ucuz meyve, sebzeye erişebileceği anlayışla burayı baştan aşağı yenileyeceğiz.' ifadelerini kullandı.Kurum, halin yenilenmesi sürecinde büyük bir otopark yapılacağını aktararak, İstanbul geneli tedarik zinciriyle ilgili de çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.İstanbul'da lojistiğe ilişkin önemli adımlar atacaklarına dikkat çeken Murat Kurum, 'Gerek ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine almak, gerekse İstanbul'daki lojistik sayısını, yapacağımız lojistik köyleriyle birlikte arttırmak suretiyle buraya gelen giden ağır vasıta trafiğini de kontrol altına alacak ve esnafımıza da destek verecek adımları inşallah atacağız.' dedi.'İstanbul'u huzurlu ve yaşanabilir bir şehir yapmak için aralıksız çalışacağız' diyen Murat Kurum, ''İBB Başkanı seçildikten sonra kapımız herkese açık olacak ve her zaman sahada bulunacağım. Gecenin 3'ünde nasıl esnafla birlikteysek, onların derdini dinliyorsak, Murat Kurum esnafın, İstanbullunun her zaman yanında olacak. Bizi başka işler peşinde görmeyecekler.' değerlendirmesinde bulundu.Seçimlere çok az bir süre kaldığını hatırlatan Kurum, göreve başlamak için sabırsızlandığını vurgularken şunları kaydetti;''İstanbul'u huzurlu ve yaşanabilir bir şehir yapmak için aralıksız çalışacağız. İstanbul'u içine düşmüş olduğu bu durumdan esnafımızla, vatandaşımızla birlikte kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır yaptığımız gibi yine İstanbul'umuza, ülkemizin her bir köşesine hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz.'